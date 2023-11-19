والي سنار يخاطب انطلاق الحملة الثانية لازالة آثار الخريف

ولاية سنار خاطب والي سنار المكلف الأستاذ توفيق محمد علي عبدالله انطلاق الحملة الثانية لازالة آثار الخريف بمحلية سنجة بحي الموظفين، وذلك بحضور وزيري الصحة والبني التحتية والتنمية العمرانية والمدير التنفيذي للمحلية ومديرة الرعاية الصحية الأساسية بولاية سنار الى جانب حضور القيادات العسكرية والأمنية. وجدد والي سنار اهتمامه بدعم المجال الصحي لضمان صحة الإنسان للإسهام في عجلة الانتاج والتنمية بالولاية. وحيا توفيق جهود محلية سنجة لدعم الخدمات الصحية، مؤكدا ان محلية سنجة هي الرائدة في مجال الصحة رغم شح ميزانية المحلية، موجها في الوقت نفسه وزارة المالية بتوفير الدعم اللازم لمشروعات الصحة وتجميل المدينة لتصبح عاصمة تليق بولاية سنار وعظمة انسان سنجة. وقال ناصر عبدالله ناصر المدير التنفيذي لمحلية سنجة ان الحملة الثانية لإزالة آثار الخريف بمدينة سنجة تستهدف الاستمرار في نظافة مدينة سنجة واصلاح الطرق الداخلية ومراجعة انارة الشوارع وتقديم حزم الخدمات الصحية والخدمات الهندسية لتقليل الامراض وازالة التشوهات البصرية داخل الاحياء والاسواق والمؤسسات. وثمن جهود الشركاء بوزارة البنى التحتية والصحة والمالية والإدارات الداخلية بالمحلية والسند الشعبي من قبل مواطني مدينة سنجة لإنجاح الحملات التي تنتظم المدينة، واشار ناصر الى ان محليته تتطلع لتحسين مستوى كافة الخدمات من اجل المواطن. هذا وقد خاطب تدشين الحملة وزير الصحة والتنمية الإجتماعية د.ابراهيم العوض وفاطمه عبدالحليم مديرة الرعاية الصحية الأساسية بولاية سنار، مشيدين بجهود محلية سنجة لدعم برامج وانشطة الخدمات الصحية ومؤكدين دعمهم للصحة بمحلية سنجة، ومشيرين الى ان الحملة تخدم قضايا الصحة الكلية في إطار الحد من انتشار الأمراض والأوبئة خاصة الكوليرا وحمى الضنك. سونا

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