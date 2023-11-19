وزير الإنتاج بالنيل الأبيض يخاطب الدورة التدريبية لتعزيز انتاج القمح

دعا المهندس الصادق محمد عثمان المدير العام الوزير المكلف لوزارة الانتاج والموارد الاقتصادية بولاية النيل الأبيض لأهمية تضافر الجهود لانجاح الموسم الزراعي الشتوي لسد النقص من الحبوب الغذائية الناتج عن ضعف الإنتاجية في الموسم الزراعي الصيفي.
وقال خلال مخاطبته اليوم الدورة التدريبية التى نظمتها وزارة الإنتاج بالتعاون مع برنامج الغذاء العالمي ومحطة البحوث الزراعية بكوستي حول تعزيز إنتاجية القمح، قال إن ولاية النيل الأبيض تتحمل أعباء اضافية في توفير الأمن الغذائي في هذه المرحلة نتيجة لاستضافتها لإعداد كبيرة من اللاجئين والنازحين والوافدين بسبب الحرب.
وأشار الوزير إلى ان محصول القمح من المحاصيل الاستراتيجية ذات التكلفة الانتاجية العالية.
فيما أبان الدكتور خالد عبدالله عثمان مدير محطة البحوث الزراعية بولاية النيل الأبيض رئيس اللجنة الفنية للمشروع الاسعافى لتعزيز انتاج القمح بالولاية ان مبادرة بنك التنمية الأفريقي لدعم إنتاج القمح بالسودان جاءت نتيجة لنقص إنتاج القمح بسبب الحرب الروسية الأوكرانية.
وقال إن ولاية النيل الأبيض من ضمن خمس ولايات تم اختيارها لتنفيذ هذه المبادرة بتقديم الدعم العينى لصغار المزارعين بالمشاريع المروية والطلمبات النيلية في مساحة ١٩,٧٧١ فدانا عبر المشروع الاسعافي لتعزيز إنتاج القمح الذي ينفذه برنامج الغذاء العالمي بالتعاون مع وزارة الانتاج ومحطة البحوث الزراعية بالولاية.
وقال مدير محطة البحوث الزراعية رئيس اللجنة الفنية للمشروع الاسعافى لتعزيز الإنتاج بالولاية ان الفترة القادمة ستشهد تنظيم عدد من الدورات التدريبية، حول تكنولوجيا إنتاج القمح والهندسة الزراعية وانتاج تقاوى القمح وصيانة الأصناف وطرق التربية الحديثة والتقليدية لأصناف القمح والتخزين الآمن وأثر التغيرات المناخية في إنتاج القمح، بالإضافة الى تنظيم زيارات تبادلية بين الولاية والولايات المختارة لهذا المشروع للوقوف على التجارب الناجحة وتبادل المعلومات والخبرات.
سونا
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