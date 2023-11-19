يستقطب الفتيات ويجبرهم على تصوير فيديوهات مخله لابتزازهن

واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لمواجهة الجريمة بشتى صورها لاسيما الجرائم المرتكبة عبر شبكة المعلومات الدولية الإنترنت.

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الشرطة المتخصصة قيام (أحد الأشخاص – مقيم بدائرة قسم شرطة العطارين بالإسكندرية) بإنشاء عدد من الصفحات على مواقع التواصل الإجتماعى لإستقطاب الفتيات وتحريضهن على تصوير مقاطع فيديو خادشة للحياء لإبتزازهن وإستغلالهن فى ممارسة الأعمال المنافية للآداب مقابل مبالغ مالية.

عقب تقنين الاجراءات تم ضبطه بدائرة قسم شرطة العطارين بمحافظة الإسكندرية.. وعثر بحوزته على (هاتف محمول “بفحصه فنياً تبين إحتوائه على آثار ودلائل تؤكد نشاطه الآثم).. وبمواجهته أقر بنشاطه الإجرامى على النحو المشار إليه.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

صدى البلد