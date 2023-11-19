الموبايل عضوًا من أعضاء الجسد

يرى البعض أن الموبايل قد صار عضوًا من أعضاء أجسامنا، كالقلب والرئة. ولكن كيف يكون ذلك ممكنًا، والموبايل مجرد آلة مادية بحتة، ليس بها لحم أو دم، ناهيك عن فقدانها الروح التي تُحيى الجسد؟!.

الطبيب النفسى رولاند مادر، وزميله السيكولوجى شايبنبوجن، يعملان بإحدى كبرى المؤسسات الأوروبية لعلاج المدمنين (مؤسسة أنتون بوركش)، ويريان أن الموبايل صار بالفعل، إلى حدٍ كبير، عضوًا من أعضاء الجسم البشرى.

دليلهما على ذلك هو «النوموفوبيا»، التي صارت اصطلاحًا معترفًا به في الطب النفسى، يشير إلى ظاهرة الخوف من نسيان الموبايل في مكان ما، أو مغادرة المنزل بدونه، أو حتى وجوده معنا، ولكن بدون «شحن»، أو «وصلة الإنترنت».

هذه المخاوف عادة ما يصاحبها شعور بعجز ما، يبدو كما لو كان شللًا أصاب أحد أعضاء بدننا.

وكما نرى حركة أو سكون أعضاء الجسم كالقلب أو الرئة في صور الرنين المغناطيسى للمخ، فإننا نرى أيضًا ما يصاحب استخدام الموبايل من عدمه عند مسح المخ بالرنين المغناطيسى، ولكن في مراكز عصبية مختلفة.

وقد صار الموبايل جزءًا منّا أيضًا لأنه لم يَعُد جهازًا للاتصال التليفونى فقط، وإنما يشمل العديد من الوظائف الأخرى، كالتصوير، واختزان المعلومات، ووسائل الاتصال الاجتماعى، والقراءة والبحث، ووسيلة لطلب توصيل الطعام والدواء إلى المنازل، إلخ. وبذلك أصبح الموبايل «مُخًّا» ثانيًا لنا، أو «عقلًا» إضافيًّا لكل منّا، علمًا بأن المخ هو العضو الأهم في جسدنا؛ العضو الحاكم والمنظم لأداء كافة الأعضاء الأخرى.

ومن بين تلك الوظائف المتعددة للموبايل، تتمتع وظيفة السوشيال ميديا بأهمية خاصة، إذ تستحوذ على قسط كبير من أوقات واهتمامات بلايين البشر، وخاصة الشباب منهم. وبالتالى صار الخوف من نسيان أو ضياع الموبايل خوفًا من انقطاعنا عن الأب، والأم، والقريب، والصديق.

ورغم الأهمية الكبرى التي يتمتع بها الموبايل كوسيلة رئيسة للتواصل الاجتماعى في حياتنا، فإنه، أي الموبايل، لا يستطيع تعويض تواصلنا الحقيقى المباشر مع أقربائنا وأصدقائنا أو زملائنا في العمل. ذلك لأن الموبايل، رغم «الإيموجى» وغيره من الرموز الرقمية المستخدمة، يخفق في تعويض قدرة الصوت البشرى على نقل أدق خلجات النفس، ويعجز عن محاكاة تعبيرات الوجه، ولغة الجسد. تلك الوسائط الطبيعية التي تُمكِّننا من أحد أهم عناصر التواصل الإنسانى، وهو القدرة على الإحساس العميق بمشاعر الآخرين (بالانجليزية «إيمباثى»)، وبالتالى التواصل معهم بشكل إنسانى.

التواصل السطحى هو النتيجة. وتزداد السطحية كلما زاد إدمان الموبايل، فالأرقام تقول أن شعوب الشرق الأوسط هم الأكثر انشغالًا بالسوشيال ميديا في العالم. ثلاث ساعات ونصف الساعة يوميًّا، يقضيها إنسان الشرق الأوسط في التواصل الاجتماعى من خلال الموبايل، في مقابل ساعتين ونصف الساعة في المتوسط العالمى.

وبجانب الكم، أي المدة المنقضية في استخدام الموبايل، هناك أيضًا الكيف، أي نوع التطبيقات المستعملة عند استخدام الموبايل: هل هي جوجل للبحث عن المعرفة، أم فيس بوك للتواصل الاجتماعى، أم المواقع الإباحية، أم الألعاب الإلكترونية مثلًا؟.

هنا تلعب الثقافة دورًا محوريًّا، ليس فقط في تحديد مدة استخدام الموبايل، وإنما أيضًا أغراض استخدامه. أصحاب الثقافات المادية، العقلانية، العلمية يميلون إلى استخدام الموبايل لفترة أقل وللبحث عن المعلومات، في حين تميل الشعوب العاطفية، التي تستقى معلوماتها من ذاتها وتصوراتها، إلى استخدام الموبايل لمدة أطول، وبغرض إشباع احتياجات غريزية، عاطفية مثيرة، إن جاز التعميم.

ينعكس ذلك التباين الثقافى على قدرة الفرد على الانضباط، والتحكم في رغباته، بما في ذلك مُدة استخدام الموبايل، وكيفية استخدامه، كما يثبت علم أعصاب المخ (نيوروساينس). هذا بدوره ينعكس على إنتاجية الفرد والمجتمع، وموقع الوطن بين الأمم.

الآلة كجزء من الجسم ليست ظاهرة جديدة تقتصر على الموبايل، فمنذ عرف الإنسان النظارة الطبية، ثم بعدها العدسات اللاصقة، ومُنظم ضربات القلب، والأطراف الصناعية، و«إكمال» الجسم «بالآلات» لا ينقطع.

ولكن عندما نتحدث عن إكمال المخ والعقل والتفكير والمشاعر بالآلة، فالأمر يختلف. هنا يصير الأمر خطيرًا، ويُحتم علينا الاختيار بين أن نحيا عصرنا، ونفهم طبيعة أذهاننا، كما فهمها الغرب، وسخر فهمه لها للسيطرة على العالم، أو أن نقضى ساعات طويلة في استهلاك ما يرسله الغرب لنا من مُغريات تُخفى وراءها استعمارًا جديدًا: استعمار العقول بدلًا عن غزو الجيوش.

منصور الجنادي – المصري اليوم

