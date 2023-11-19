وقف مدير عام قوات الجمارك الفريق شرطة حسب الكريم آدم النور ظهر اليوم على سير العمل بسوق المحصول بالقضارف يرافقه المدير العام لوزارة المالية والقوى العاملة بالولاية الأستاذة نجاة أحمد. حيث تعرف مدير الجمارك على حجم الكميات الواردة للسوق يوميا من المحاصيل الزراعية على خلفية التقرير الذي قدمه مدير الإدارة العامة لاسواق المحاصيل الاستاذ محمد عثمان الخليفة بحضور عدد من المزارعين والتجار والمتعاملين بالسوق. وأكد مدير عام قوات الجمارك العمل مع حكومة الولاية لتسهيل حركة صادر المحاصيل من الميناء الجاف بالقضارف الى ميناء البلاد الرئيسىي . واشاد بما تحقق للولاية هذا العام من انتاج زراعي من شأنه سد الفجوة الغذائية بالبلاد ورفد الخزانة العامة للدولة بعائدات كبيرة من شأنها الارتقاء بالشأن التنموي بالولاية والبلاد على وجه العموم. سونا

كانت هذه تفاصيل خبر مدير قوات الجمارك بالقضارف يقف على سير العمل بسوق المحاصيل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.