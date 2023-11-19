مجلس إدارة صندوق الامداد الطبي فرع سنار يبحث تحديات الصندوق

ولاية سنار بحث مجلس إدارة صندوق الإمداد الطبي فرع ولاية سنار تحديات الصندوق في اجتماعه برئاسة د. مزاهر علي مصطفى أبو حاج مدير الطب العلاجي بوزارة الصحة والتنمية الاجتماعية بولاية سنار. وأوضحت مدير الطب العلاجي ان الاجتماع استعرض تقارير الاداء للصندوق في الفتره السابقه وتحديات العمل، مشددة على ضرورة الاشراف لمعالجة تحديات الصيدليات داخل المستشفيات اضافة الى توفير العلاج. من جهته دعا د. احمد علي الحسين المدير التنفيذي للتأمين الصحي فرع ولاية سنار عضو مجلس الادارة الى عرض تقارير أداء الصندوق بصوره علميه ليسهل مناقشة سياسات الصندوق والتحديات ومعالجتها خاصة وان البلاد تمر بظرف استثنائي والعمل فيه بخطة طارئه لتقديم الخدمه المطلوبه وتوفير العلاجات المنقذة للحياة. فيما دعت فاطمه محمد عبدالحليم مدير الرعاية الصحية الأساسية لتفعيل التنسيق خاصة في توزيع العلاج المجاني وتقاريره من حيث الوصول وأدوية الدعم العالمي. هذا وقد قدم ممثل مدير صندوق الإمداد الطبي تقريراً عن الوضع الراهن للصندوق مستعرضا التحديات خاصة ندرة الأدوية خاصة المحاليل الوريدية وارتفاع التكاليف الإدارية في توزيع الأدوية والإشراف عليها. مدير المجلس القومي للأدوية والسموم بولاية سنار اكد أن الدواء الاقتصادي هو روح الصندوق وهو الهيكل العظمي لكل البرامج. وهذا ومن مخرجات الاجتماع عمل تقرير تفصيلي عن موقف الوفرة الدوائيه للعلاج المجاني وعلاجات الطوارئ وأدوية الدعم العالمي ووضع خطة عاجلة للإشراف والترحيل وإستيعاب الكوادر المتخصصة وتدريبها وتوفير المعلومة وبناء نظام معلومات قوي للصندوق. سونا

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