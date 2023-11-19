أردول: الف مبروك نسور الجديان أفرحتونا رغم البؤس الذي نعيشه

هنأ القيادي في الحرية والتغيير “مبارك أردول” المنتخب السوداني لكرة القدم بعد فوزه على جمهورية الكنغو في تصفيات كأس العالم 2026 لقارة افريقيا. وكتب أردول على صفحته الرسمية: “الف مبروك نسور الجديان أفرحتونا رغم البؤس الذي نعيشه ، فهذا النصر يعوضنا قليلاً وعقبال الفرحة الكبيرة”. وبنتيجة اليوم يرتقي منتخب السودان لصدارة مجموعته مؤقتا بـ 4 نقاط، بتعادل مع توغو وفوز على الكنغو، في انتظار ما تسفر عنه بقية مباريات الجولة الثانية. الخرطوم – “أخبار الخليج 365”

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