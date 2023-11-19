شاهد بالفيديو هدف السودان في الكنغو وفرحة المعلق واللاعبين والجماهير ورفرفة الأعلام السودانية والليبية

في مباراة جرت بدولة ليبيا، حقق المنتخب السوداني أول انتصار له في تصفيات قارة افريقيا لكأس العالم 2026، على منتخب جمهورية الكنغو بهدف دون مقابل .

وأشعل الهدف المباراة ابتداء من المعلق وفرحة اللاعبين والجماهير الغفيرة، مع رفرفة الأعلام السودانية والليبية.

جاء هدف المباراة “هدف عكسي” سجله لاعب المنتخب الكنغولي في الدقيقة 79 من زمن المباراة، بعد ضربة ركنية نفذت بتكتيك عالي.

بالنتيجة يرتقي منتخب السودان لصدارة مجموعته مؤقتا بـ 4 نقاط، بتعادل مع توغو وفوز على الكنغو، في انتظار ما تسفر عنه بقية مباريات الجولة الثانية.

الخرطوم – “أخبار الخليج 365”