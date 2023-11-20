والي القضارف يقدم الدعوة لوزير التجارة للمشاركة في افتتاح سوق المحاصيل

التقي الفاتح عبدالله يوسف وزير التجارة والتموين بمكتبه اليوم والي القضارف محمد عبد الرحمن وتطرق اللقاء لدعوة وزير التجارة والتموين للمشاركة في افتتاح سوق محاصيل ولاية القضارف خاصة وان الولايه شهدت هذا العام انتاجية عالية من محصولي الذرة السمسم. وبحث اللقاء ترتيبات لفتح مكتب وزارة التجارة والتموين بالولاية تمهيدا لتوقيع اتفاقية تجارة حدود بين الوزارة وولاية القضارف مع حدودها بدولة اثيوبيا،كما تطرق اللقاء إلى امكانية دخول الشركات التابعة لاشراف الوزارة في عمليات الصادر لزيادة حصيلة البلاد من العملات الأجنبية. وأمن الوزير على دخول الشركة السودانية للمناطق والأسواق الحرة بحضور العضو المنتدب ورئيس مجلس الإدارة للشركة عمر شيخ الدين في شراكات مع الولاية لتصدير المحاصيل الزراعية واللحوم والاتفاق على توقيع مذكرة تفاهم بين الشركة السودانية للمناطق والأسواق الحرة وولايه القضارف. من جانبه شكر الوالي السيد الوزير على اللقاء ووعد بتعاون الولاية اللامحدود مع الوزارة والمساهمة في تذليل كافة العقبات التي تعبق انسياب النشاط خاصة وان الولاية تذخر بانتاج كل محاصيل الصادر والتي تساهم في الخزينة بإيرادات مقدرة من حصائل الصادر. سونا

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