وزارة الصحة بسنار تدشن تشغيل معمل مستشفى السوكي التخصصي

دشنت وزارة الصحة والتنمية الإجتماعية بولاية سنار معمل مستشفى السوكي التخصصي أعلن ذلك الاستاذ عبدالمنعم أحمد سليمان مدير المعامل وبنوك الدم بوزارة الصحة بسنار، مؤكدا أن تشغيل المعمل جاء بعد إكتمال كل الترتيبات من صيانة وتوصيل كهرباء وعمل عازل كهربائي للحفاظ على الأجهزة وصيانة وتكملة الأجهزة والمعدات الضرورية اضافة لجهاز الـ CBC والذي كان موجودا بالمخزن منذ العام ٢٠١٩م. وقال عبد المنعم انه تم تدريب كل كوادر العمل بمستشفى السوكي على طريقة أخذ وحفظ العينات وإرسالها. من جهتها أبانت مدير معمل مستشفى السوكي ان تشغيل المعمل بطاقته القصوى وبعد اضافة اجهزة ومعدات لم تكن موجودة من قبل سينعش العمل بالمستشفى وسيزيد إيرادها مما يحسن الخدمة المقدمة للمواطن السوكي بدخول جهاز الـ CBC لتقدم الخدمة بجودة عالية للمواطن. سونا

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