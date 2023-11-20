قالت مصادر سياسية لـ”الشرق” بأن اجتماعات القاهرة بين قطبي السياسة السودانية سبقها لقاء بين رئيس حزب الأمة القومي فضل الله برمة ناصر ونائب رئيس الحزب الاتحادي جعفر الميرغني بعاصمة عربية. حزبا الأمة القومي والاتحادي الأصل أكدا على جيش سوداني مهني قومي ذي عقيدة قتالية واحدة يضطلع بمهام الدفاع والأمن. حزبا الأمة القومي والاتحادي الأصل جددا دعمهما لمنبر جدة وجهود الاتحاد الإفريقي والإيقاد ومبادرة دول الجوار وضرورة التنسيق بينها. حزبا الأمة القومي والاتحادي الأصل عقدا اجتماعات بالقاهرة ترأسها جعفر الميرغني ومريم الصادق المهدي. حزبا الأمة القومي والاتحادي الأصل يتفقان على العمل المشترك لإنهاء الحرب وتشكيل لجنة مشتركة لإيصال المساعدات الإنسانية. الشرق للأخبار

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