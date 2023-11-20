«مطارات دبي»: دمج إجراءات السفر واختصارها في مرحلة واحدة

قال الرئيس التنفيذي للعمليات في مؤسسة مطارات دبي، ماجد الجوكر، إن المؤسسة تواصل العمل على تنفيذ مبادرات مبتكرة لمنح المسافرين عبر مطار دبي الدولي تجارب سفر مميزة وسلسة بالاعتماد على أحدث الأنظمة التكنولوجية على مستوى العالم، مشيراً إلى أن هذه المبادرات ستمكن المتعاملين من إنهاء إجراءات السفر في وقت قياسي.

وكشف الجوكر في لقاء مع وسائل الإعلام المحلية على هامش فعاليات معرض دبي للطيران 2023، الذي اختتم فعالياته أمس الأول، أن «مطارات دبي» تعمل بالتعاون والتنسيق مع الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بدبي على مشروع مبتكر لدمج مختلف مراحل السفر واختصارها في مرحلة واحدة فقط، من خلال «الرحلة الذكية»، التي ستمكن المسافرين من إنجاز إجراءات السفر والوصول إلى بوابة الصعود للطائرة دون الاستعانة بأي مستندات، بما في ذلك جواز السفر.

وأوضح أنه باستخدام أحدث التقنيات البيومترية القائمة على التعرف على الوجه، يمكن إنهاء إجراءات السفر واستكمال إجراءات الهجرة والجوازات والصعود إلى الطائرات مباشرة، دون الحاجة إلى مسح جواز السفر أو المستندات عند إنهاء الإجراءات.

وأكد الجوكر أن العمل متواصل لتوفير ونشر مسارات بيومترية في مطار دبي الدولي خلال الفترة المقبلة، ما يتيح تنقلاً سلساً عبر المطار، ويحسن انسياب حركة المسافرين في مختلف مناطق المطار، مشيراً إلى أن الإجراءات المبتكرة التي سيتم اعتمادها، ستحد من عمليات التحقق من المستندات.

وذكر أن هناك اجتماعات متواصلة مع الشركاء الاستراتيجيين لمواصلة العمل على تنفيذ تلك المبادرات المبتكرة خلال الفترة المقبلة، لافتاً إلى أن ذلك سيسهم في رفع الكفاءة التشغيلية لمطار دبي الدولي وزيادة طاقته الاستيعابية من 100 مليون مسافر سنوياً حالياً إلى نحو 120 مليوناً خلال السنوات القليلة المقبلة.

وقال الجوكر إن جدول الرحلات الشتوي، أظهر استمرار استقطاب «مطارات دبي» للمزيد من الشركات مع ارتفاع وتيرة الطلب على السفر إلى دبي، مشيراً إلى أن سبع شركات طيران جديدة بدأت عملياتها في مطار دبي خلال الفترة الأخيرة.

وأضاف أن المطار استقبل العديد من شركات الطيران الدولية مع بداية جدول الشتاء في أكتوبر، شملت «فيرجن أتلانتيك» التي أعادت إطلاق رحلاتها المباشرة بين مطار دبي الدولي و«لندن هيثرو» اعتباراً من الثالث من نوفمبر، كما شملت شركة طيران كندا التي أطلقت خدمتها الجديدة من دون توقف بين دبي وفانكوفر الدولي في 30 أكتوبر، حيث تأتي هذه الرحلة إلى جانب الرحلة اليومية التي تشغلها الخطوط الكندية على مدار العام بين دبي وتورنتو.

وأفاد الجوكر بأن شركات الطيران شملت أيضاً كلاً من: «يورو وينجز» (شتوتغارت وبرلين)، الخطوط الجوية القبرصية (لارنكا)، «فلاي ون» (تشيسيناو)، «ترانسافيا» (ليون ومارسيليا)، «طيران إيجين» (أثينا)، وطيران باتيك (كوالالمبور) خلال شهري أكتوبر ونوفمبر، كما أطلقت الخطوط الجوية المتحدة خدمة يومية جديدة دون توقف بين مركزها في نيويورك – نيوارك ومطار دبي الدولي في مارس.

ذكر الرئيس التنفيذي للعمليات في مؤسسة مطارات دبي، ماجد الجوكر، أن إجمالي عدد المسافرين عبر مطار دبي الدولي في الربع الثالث من العام الجاري، وصل إلى 22.9 مليون مسافر، وبذلك أصبح الربع الثالث من العام، الأكثر ازدحاماً من حيث أعداد المسافرين منذ عام 2019، حيث تعامل مع نحو 249 ألف مسافر يومياً، وبمتوسط حركة مرور شهرية وصلت إلى 7.63 ملايين مسافر.

وقال إن التوقعات تشير إلى استمرار النمو بوتيرة أكبر خلال الربع الأخير من العام الجاري، لافتاً إلى أن وتيرة الطلب على السفر من وإلى وعبر دبي تواصل تسجيل معدلات قوية.

صحيفة الإمارات اليوم