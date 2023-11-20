واصلت أجهزة وزارة الداخلية المصرية جهودها لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم النصب والإحتيال على المواطنين .
أكدت معلومات وتحريات الأجهزة الأمنية قيام أحد الأشخاص بالنصب والاحتيال على المواطنين والإستيلاء على أموالهم من خلال زعمه بتسهيل إجراءات قبول ذويهم المتقدمين للإلتحاق بإحدى الكليات العسكرية وذلك من خلال حساب إلكترونى بموقع التواصل الإجتماعى “فيس بوك” وآخر بتطبيق “واتس آب”.
بالفحص وإجراء التحريات تم تحديد المذكور وتبين أنه (وسيط عقارى- مقيم بمحافظة الجيزة).
وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطه، وبحوزته (الهاتف المحمول المستخدم فى إرتكاب تلك الوقائع)، وبمواجهته اعترف بنشاطه الإجرامى على النحو المشار إليه.
تم إتخاذ الإجراءات القانونية.
صدى البلد
كانت هذه تفاصيل خبر القبض على نصاب أوهم المواطنين بقدرته على إلحاق ذويهم بإحدى الكليات العسكرية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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