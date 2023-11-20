شاهد بالفيديو.. بأزياء ضيقة ومثيرة للجدل.. الفنانة توتة عذاب تدعم الجيش السوداني وهي راكبة على سطح سيارتها في الشارع العام: (ما وروك زمان يوم جيت وقالوا ليك الجيش عكليت)

نشرت صفحات تنشط على عملاق مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك بالسودان مقطع فيديو حديث للفنانة السودانية المعروفة توتة عذاب.

وبحسب ما شاهد محرر موقع النيلين فقد ظهرت عذاب, خلال المقطع وهي تدندن وهي راكبة على سطح سيارتها في الشارع العام وترتدي أزياء ضيقة ومثيرة.

ورددت الفنانة توتة خلال الفيديو مقطع من أغنية حديثة تدعم من خلالها القوات المسلحة في حربها الدائرة منذ أبريل الماضي ضد قوات الدعم السريع, ورددت المطربة الشابة مقطع تقول فيه: (ما وروك زمان يوم جيت وقالوا ليك الجيش عكليت).

الخرطوم (أخبار الخليج 365)