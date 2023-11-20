تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي بالسودان مقطع فيديو وجد حظه من الشهرة وذلك بعد ساعات من نشره على السوشيال ميديا. وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين فقد أظهر المقطع مطربة أثيوبية حسناء وهي تغني داخل نادي ليلي بأديس أبابا وفقاً لما أورد المتابعون. وظهرت الحسناء الأثيوبية بأزياء مثيرة وهي تغني وترقص على أنغام الأغنية السودانية الشهيرة (الليلة بالليل نمشي شارع النيل). الخرطوم (أخبار الخليج 365)

كانت هذه تفاصيل خبر شاهد بالفيديو.. بأزياء مثيرة حسناء أثيوبية فائقة الجمال تستعرض وترقص وتغني على أنغام الأغنية السودانية الشهيرة (الليلة بالليل) داخل نادي ليلي بأديس أبابا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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