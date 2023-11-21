تمكنت قوات الدفاع المدني ولاية البحر الأحمر من السيطرة على حريق شب في تانكر وقود بمنطقة الشاحنات. وفي تصريح للمكتب الصحفي للشرطة أوضح العميد شرطة أحمد محمد حميدان مدير قوات الدفاع المدني ولاية البحر الأحمر أنه فور ورود البلاغ تم تحريك أقرب مركبة للدفاع المدني (مركز الميرغنية ) حيث تم التعامل مع الحريق على الفور والسيطرة عليه في زمن وجيز والحيلولة دون انتشاره للمناطق المجاورة باستخدام (الفوم والمياه)، مشيرا إلى تقديم الإسعافات الأولية لسائق التانكر وإخلائه إلى المستشفى ووفاة صاحب الورشة عامل (اللحام)، مشيرا إلى أن سبب الحريق عملية لحام على سطح التانكر مع وجود بقايا وقود أسفل المركبة أدى لانفجار التانكر. المكتب الصحفي لشرطة السودان

كانت هذه تفاصيل خبر بالصور.. الدفاع المدني ولاية البحر الأحمر يسيطر على حريق تانكر بمنطقة الشاحنات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.