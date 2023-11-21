مجلس حكومة شمال كردفان يناقش جملة من القضايا

عقد مجلس وزراء حكومة ولاية شمال كردفان اجتماعه الدورى اليوم رقم (11) بقاعة مجلس الوزراء بامانة الحكومة بالابيض برئاسة الأستاذ الامين الشايب محمد امين عام حكومة الولاية والي شمال كردفان بالانابة.

وفي تصريح له عقب الاجتماع اوضح الناطق الرسمي بإسم حكومة الولاية امين المجلس الأعلى للثقافة والاعلام والشباب والرياضة الأستاذ عبد المطلب عبد المتعال ان المجلس استمع خلال اجتماعه لتنوير من الوزير المكلف لوزارة المالية بالولاية عبد الله عبد الرحمن حول موقف صرف مرتبات العاملين على المستوى الولائي والمحلي والجهود التي تبذلها الوزارة لتكملة متبقي من مرتبات العاملين، فضلا عن الجهود المستمرة فيما يتعلق بتوفير السلع الغذائية بالولاية، واشار إلى جهود الوزارة في اعداد موجهات موازنة الولاية للعام 2024.

الى ذلك قال عبد المطلب ان المجلس استمع لتقرير من محلية شيكان قدمه المدير التنفيذى للمحلية عبد الناصر عبد الله حول عمليات توزيع الوقود والغاز بالمحلية والآلية التي تمت بها فى مجال توزيع الوقود الخدمي والذي ساهم في إستقرار انسياب حركة المواصلات بصورة مستقرة والجهود الكبيره في توزيع الغاز بالاحياء والتي بلغت (9871) اسطوانه.

وقدم مفوض العون الإنساني تقرير حول المنحة السعودية من القمح للولاية عبر مركز الملك سلمان والتي بلغت (48) الف جوال متطرقا إلى آلية التوزيع التي تم تكوينها على مستوى المحليات للجهات المستهدفة من المتاثرين بالحرب والنازحين والاسر المستضيفة اللاجئين قبل الحرب والاسر الضعيفة.