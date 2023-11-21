قوى الحرية والتغيير “المجلس المركزي”: وصلنا إلى جوبا بناء على دعوة مقدمة من سلفاكير ميارديت

قالت قوى الحرية والتغيير “المجلس المركزي” بأنه وصل وفد من تحالفهم إلى جوبا اليوم بناءً على دعوة مقدمة من رئيس جمهورية جنوب السودان سلفاكير ميارديت. – من المقرر أن يعقد الوفد عدداً من اللقاءات مع قيادة وحكومة جنوب السودان حول سبل إنهاء الحرب في السودان وتحقيق السلام وتأسيس الانتقال المدني الديمقراطي. – لقاءات وفدنا مع قيادة وحكومة جنوب السودان ستبحث مساعي توحيد القوى الديمقراطية المدنية وما تم مؤخراً في أديس أبابا وما صدر عن اجتماعاتنا في القاهرة باللقاء المباشر العلني مع الجيش والدعم السريع. الشرق للأخبار

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