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قوى الحرية والتغيير “المجلس المركزي”: وصلنا إلى جوبا بناء على دعوة مقدمة من سلفاكير ميارديت

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Asma Osman 0 تبليغ

قالت قوى الحرية والتغيير “المجلس المركزي” بأنه وصل وفد من تحالفهم إلى جوبا اليوم بناءً على دعوة مقدمة من رئيس جمهورية جنوب السودان سلفاكير ميارديت.

– من المقرر أن يعقد الوفد عدداً من اللقاءات مع قيادة وحكومة جنوب السودان حول سبل إنهاء الحرب في السودان وتحقيق السلام وتأسيس الانتقال المدني الديمقراطي.

– لقاءات وفدنا مع قيادة وحكومة جنوب السودان ستبحث مساعي توحيد القوى الديمقراطية المدنية وما تم مؤخراً في أديس أبابا وما صدر عن اجتماعاتنا في القاهرة باللقاء المباشر العلني مع الجيش والدعم السريع.

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الشرق للأخبار

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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