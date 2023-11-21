الاسكندرية تمكنت معلومات وتحريات الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الشرطة المتخصصة من ضبط 3 متهمين بالاتجار في الألعاب النارية، والترويج لها عبر مواقع التواصل الاجتماعي في الإسكندرية. وأشارت إلى أنه عقب تقنين الإجراءات جرى ضبطهم، وبحوزتهم كمية من الألعاب النارية مختلفة الأشكال والأحجام، وبمواجهتهم أقروا بنشاطهم على النحو المشار إليه لتحقيق أرباح غير مشروعة، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية. الوطن نيوز

كانت هذه تفاصيل خبر ضبط 3 متهمين بالاتجار بالألعاب النارية في الإسكندرية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.