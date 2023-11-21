يسير برعونة.. ضبط المتهم بتعريض حياة المواطنين للخطر بسيارته

الداخلية المصرية كشفت الأجهزة الأمنية المصرية ملابسات مقطع فيديو متداول على فيس بوك، تضمن قيام قائد سيارة بالسير برعونة وتعريض حياة المواطنين للخطر بالدقهلية. ورصدت أجهزة وزارة الداخلية مقطعا على فيس بوك، ظهر فيه شخص وهو يقود سيارة ملاكي برعونة وفتح باب السيارة الأمامي حال سيره بدائرة قسم شرطة أول المنصورة بالدقهلية معرضا حياة المواطنين للخطر. وبالفحص أمكن تحديد وضبط السيارة وقائدها، وبمواجهته أقر بارتكاب الواقعة، واتخذت الإجراءات القانونية، وجرى العرض على النيابة المختصة. الوطن نيوز

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