وزير الصحة الاتحادي يلتقي المدير الاقليمي لمنظمة اليونسيف

التقى وزير الصحة الإتحادي د. هيثم محمد ابراهيم، بالمدير الاقليمي لمنظمة اليونسيف د. آديل كدر، بحضور مدير منظمة اليونسيف في السودان مانديب اوبرين ، ومدير الإدارة العامة للصحة الدولية بالإنابة د. آلاء الطيب مدثر.

وقال وزير الصحة أن الإجتماع تناول دور المنظمة في السودان والأنشطة المتعلقة بالأطفال، والتطعيمات والمشاركة في مكافحة الأوبئة والدور الكبير في توصيل اللقاحات وأشار إلى أن توصيات الإجتماع أمنت على إستمرار التعاون بالإضافة إلى أهمية عمل المنظمة وعلاقاتها بالمنظمات الأخرى العاملة بالسودان وضرورة العمل وفق نظام وزارة الصحة الاتحادية، مؤكدا على أن رعاية الأمومة والطفولة من أولويات الوزارة.

ودعا إلى ضرورة الإستفادة من الإمكانيات الكبيرة والدعم المقدم من قبل منظمة اليونسيف والوقف على الترتيبات التي تمت من حيث الإمداد وعمليات تنفيذ الخطط لمكافحة الملاريا وعمليات تحصين الأطفال والتغذية، مشيرا إلى إستلام لقاحات الكوليرا وبداية حملات تطعيم اليوم بولايتي القضارف والجزيرة .

وأشار الوزير إلى بعض العقبات التي تواجه الصحة في بعض ولايات السودان، مشيرا إلى العمل على تذليلها خاصة الولايات المتأثرة بالحرب ( ولايات دارفور ، الخرطوم ، كردفان ).

من جانبها أكدت المدير الإقليمي لمنظمة اليونيسف د. آديل كدر ، التزامهم بدعم وزارة الصحة الاتحادية في الأنشطة وتسخير الإمكانيات المتاحة لتقديم الخدمات الصحية ودعم البرامج للوصول إلى الهدف المنشود، مشيرة الى مرونة النظام الصحي بالسودان ونجاحه في إستمرار تقديم الخدمة الطبية اثناء الحرب.

ولفتت إلى أن المنظمة تعمل على ضمان إستمرار خدمات صحة الطفولة، مبينه أن هناك خطة وضعت لدعم الصحة بالسودان عبر النداء العالمي للمنظمة، مؤكدة على إستمرار التدخلات المنقذة للحياة.

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