أكثر الدول العربية استخداماً لـ«إكس»

شعار تويتر الجديد x تربعت السعودية ومصر والإمارات على عرش الدول الأكثر استخداما لمنصة”إكس” أو ما يعرف بـ ” تويتر” سابقا عربيا، وذكك بحسب إحصاءات منصة ( comparizon zone) ،فيما تعد الولايات المتحدة الأمريكية أكثر الدول من حسي عدد مستخدمي المنصة بنحو 95.4 مليون مستخدم. صحيفة البيان

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