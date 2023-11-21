أحيت الفنانة السودانية الشهيرة إيمان الشريف, حفلاً ساهراً بأحد المسارح بالعاصمة المصرية القاهرة حضره جمهور غفير من السودانيين بمصر. وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين فقد تغنت الفنانة الشهيرة بعدد من أغنياتها المشهورة التي تجاوب معها الجمهور الحاضر. ومن ضمن الأغنيات التي قدمتها إيمان الشريف, الأغنية الشهيرة والمؤثرة (يا دروب لي وين تودي) والتي كانت “تتر” لإحدى المسلسلات, وشاركها فيها بالغناء المطربين محمد الطيب وعلي الشيخ. ووفقاً لمتابعات محرر موقع النيلين فقد أكد المتابعون أن الجمهور الحاضر للحفل ذرف الدموع لحظة ترديد المطربة لأغنيتها المؤثرة (يا دروب لي وين تودي). الخرطوم (أخبار الخليج 365)

كانت هذه تفاصيل خبر شاهد بالفيديو.. الفنانة إيمان الشريف تغني أغنيتها المؤثرة (يا دروب لي وين تودي) خلال حفلها الضجة بالقاهرة وتبكي الحاضرين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.