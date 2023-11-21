نشر قوات جنوب السودان يدخل أبيي في الصراع

تعرض بعض أفراد قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة للقتل في السودان، حيث ذكرت السلطات أن قتالاً عنيفاً وقع في منطقة متنازع عليها بين السودان وجنوب السودان أسفر عن مقتل 32 شخصاً على الأقل.

وذكرت وسائل إعلام محلية أن المدنيين وجندي غاني يخدم في قوة حفظ السلام لقوا حتفهم عندما هاجم مسلحون مجهولون قريتين في الجزء الجنوبي من منطقة أبيي الإدارية.

وتصاعدت الاشتباكات القبلية وعبر الحدود منذ أن نشر جنوب السودان قواته في المنطقة المتنازع عليها في مارس. وأدانت بعثة حفظ السلام هناك نشر القوات، قائلة إنه سيخلق «معاناة لا توصف ومخاوف إنسانية» للمدنيين.

الصراع المتنامي

ونقلت إذاعة «آي راديو جوبا» في جنوب السودان عن وزير الإعلام في أبيي بوليس كوتش قوله إن 32 شخصا قتلوا وأصيب 20 آخرون «لكن الاشتباكات توقفت الآن وهدأ الوضع». وتم إرسال جنود دوليين إلى مقاطعتي العليل وروم أمير كجزء من قوة الأمم المتحدة الأمنية المؤقتة في أبيي للمساعدة في قمع الصراع المتنامي.

وصوت مجلس الأمن الأسبوع الماضي بالإجماع على تجديد تفويض القوة المؤقتة حتى 15 نوفمبر 2024.

وفي وقت سابق من هذا الشهر، حذرت المبعوثة الخاصة للأمم المتحدة إلى القرن الإفريقي، حنا سروا تيته، من أن الحرب «غير المسبوقة» المستمرة منذ 7 أشهر بين الجيش السوداني وقوة شبه عسكرية منافسة تقترب من جنوب السودان ومنطقة أبيي.وتقول الأمم المتحدة إن أكثر من 9000 شخص قتلوا منذ اندلاع الصراع في منتصف أبريل، مما أدى إلى نزوح ملايين الأشخاص داخل السودان وإلى الدول المجاورة.

منطقة أبيي

ويختلف السودان وجنوب السودان بشأن السيطرة على منطقة أبيي الغنية بالنفط منذ استقلال جنوب السودان عن السودان بعد اتفاق سلام أبرم عام 2005 أنهى عقودا من الحرب الأهلية بين شمال السودان وجنوبه.

ودعا الاتفاق الجانبين إلى تسوية الوضع النهائي لأبيي من خلال المفاوضات، لكنه لم ينفذ قط.

صحيفة الوطن السعودية