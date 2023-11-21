نشرت صفحات تنشط على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك مقطع فيديو حديث للفنانة هدى عربي حقق أعلى نسبة مشاهدات على الصفحات التي قامت بنشره. وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين فقد أظهر المقطع الضجة المطربة الملقبة بسلطانة الطرب وهي تغني داخل إحدى صالات الأفراح. وظهرت عربي بكامل أناقتها وهي تقدم فاصل من الرقص على أنغام أغنية (هب النسيم), إطلالة المطربة حصدت آلاف الاعجابات مع تعليقات تؤكد أن هدى عربي ملكة جمال السودان دون منازع. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

كانت هذه تفاصيل خبر شاهد بالفيديو.. بسبب أناقتها المعهودة ورقصاتها المثيرة في هذا المقطع.. جمهور مواقع التواصل يختار الفنانة هدى عربي ملكة لجمال السودان دون منازع لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.