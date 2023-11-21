تناقلت صفحات تنشط على عملاق مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك بالسودان مقطع فيديو أثار ضجة واسعة وذلك بعد ساعات من تداوله. وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين فقد أظهر المقطع المتداول الممثلة والفنان المثيرة للجدل شهد أزهري وهي تغني خلال حفل مصغر. وظهرت شهد التي انتقدها المتابعون وهي تقدم وصلة رقص وصفها المتابعون بالفاضحة وذلك أمام (حوض سباحة) داخل المكان الذي أحيت فيه حفلها المثير. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

كانت هذه تفاصيل خبر شاهد بالفيديو.. الفنانة شهد أزهري تعود لإشعال مواقع التواصل بوصلة رقص فاضحة وبأزياء مثيرة من أمام (حض السباحة) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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