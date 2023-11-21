سخر جمهور مواقع التواصل الاجتماعي بالسودان من فتاة حسناء تمت استضافتها من أجل معرفة ثقافة الفتيات عن تفاصيل كرة القدم. وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين فقد جاءت إجابات الفتاة مضحكة خصوصاً بعد وصفها للمهاجمين, حيث قالت: (في اثنين مشركين مع الحارس). جمهور مواقع التواصل الاجتماعي قام بمشاركة المقطع على نطاق واسع مع تعليقات ساخرة أبرزها (ستين مرة قلنا البنات للمطبخ). الخرطوم (أخبار الخليج 365)

كانت هذه تفاصيل خبر شاهد بالصورة والفيديو.. حسناء سودانية تشرح مراكز اللاعبين داخل الملعب بطريقة مضحكة (في اثنين مشركين مع الحارس) وساخرون: (ستين مرة قلنا البنات للمطبخ) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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