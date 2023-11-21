تناقلت صفحات موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك مقطع فيديو حديث نال اعجاب واستحسان المتابعين الذين قاموا بمشاركته على حساباتهم الشخصية. وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين فقد أظهر المقطع المتداول الفنانة إنصاف مدني وهي تغني في مسرح بإحدى الدول العربية خلال مشاركاتها الأخيرة. ودخلت الفنانة الملقبة بملكة الدلوكة في وصلة رقص مع أحد أعضاء فرقة الفنون الشعبية, حيث تبادلت معه الرقص على طريقة “العرضة” السودانية الشهيرة. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

كانت هذه تفاصيل خبر شاهد بالفيديو.. الفنانة إنصاف مدني تتحدى (راقصي الفنون الشعبية) من أعلى المسرح وتدخل مع أحدهم في وصلة رقص على طريقة “العرضة” السودانية الشهيرة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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