عادت الراقصة والمودل ونجمة السوشيال ميديا السودانية الشهيرة آية أفرو لإثارة الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي ببلادها. وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين فقد نشرت أفرو مقطع فيديو جديد كشفت من خلاله عن أرقام “الهاشتاق” التي تحمل اسمها. وطالبت المودل المثيرة للجدل الشعب السوداني بمنحها راتب شهري مقابل ما أسمتها بــ (الفرفشة) التي تقدمها لهم بمقاطعها التي تقوم بنشرها. وبحسب الفيديو الذي شاهده محرر موقع النيلين فقد افتخرت أفرو التي وصفت نفسها بحورية السودان واليمن بأرقام “الهاشتاق” الخاص بها. وأكدت نجمة السوشيال ميديا الشهيرة خلال حديثها أن هاشتاق جيش آية أفرو الخاص بها تخطى عدد المشاهدين له حاجز 81 مليون. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

كانت هذه تفاصيل خبر شاهد بالفيديو.. الراقصة آية أفرو تفجرها داوية: أنا حورية السودان واليمن وأطالب كل الشعب السوداني بمنحي راتب شهري مقابل (الفرفشة) التي أقدمها لهم وجيش آية أفرو الخاص بي وصل عدده 81 مليون لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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