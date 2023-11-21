التأمين الصحي بالجزيرة: خطة لتقوية النظام الصحي المباشر

التامين الصحي وقف وفد من الصندوق القومي للتأمين الصحي فرع ولاية الجزيرة برئاسة الدكتور فخر الدين علي يس مدير الفرع صباح اليوم على سير الخدمة الطبية بالمركز النموذجي المباشر للتأمين الصحي بمحلية شرق الجزيرة. كما تفقد الأداء في تجديد وإستخراج البطاقة بوحدة التأمين بالمحلية حيث عبر عن إشادته بتكامل الخدمات الروتينية المقدمة وخدمات إختصاصي الكُلى الزائر وخدمة الأسنان مشيراً لخطة الفرع الرامية لتقوية النظام الصحي المباشر بالصندوق . من جانبها عددت الدكتورة سارة عبد الرحمن مدير الخدمات الطبية الجهود الجارية لتحسين الأجهزة التشخيصية والمعدات الطبية بالمرافق المباشرة لتحقيق جودة وموثوقية الخدمة المعملية. فيما أكدت مديرة التغطية السكانية الأستاذة نادية الزبير إنسياب خدمات تجديد وإستخراج البطاقة بالمحليات وفق الضوابط والموجهات المتفق عليها . فيما أعلنت الدكتورة تسنيم كمال مبارك مدير الوحدة التنفيذية بمحلية شرق الجزيرة عن إستفادت أكثر من 7 ألاف مريض من الخدمة الطبية بالمحلية خلال شهر أكتوبر الماضي حيث تلقى 6.115 مريضاً الخدمة المباشرة بالمركز النموزجي منهم 150 نازح من ولاية الخرطوم بينما بلغ تردد الخدمة الدوائية 9.095 روشته وتقديم الخدمة المعملية لعدد 8.388 مريضاً وقدم المركز المباشر الخدمة الطبية عبر العون الذاتي لأكثر من 1000 مريضاً من غير المؤمن عليهم خلال أكتوبر الماضي. وذكرت أن الصندوق يقدم خدماته بالمحلية عبر 12 مرفقاً غير مباشر ولفتت للفحوصات الروتنية التي يقدمها المعمل إضافة لفحوصات الدم والكيمياء والهرمونات وفحص السكري التراكمي والأحياء الدقيقة (تزريع البول) كما أشارت لتقديم خدمات الموجات الصوتية والأشعة التشخيصية. سونا

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