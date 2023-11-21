شاهد رانيا يوسف وشريف منير في أحدث ظهور لهما من كواليس مسلسل «بقينا اتنين»

شاركت الفنانة رانيا يوسف جمهورها ومتابعيها، عدة صور لها برفقة الفنان شريف منير من كواليس مسلسلهما الجديد «بقينا اتنين»، المقرر عرضه قريبًا.

رانيا يوسف وشريف منير من كواليس «بقينا اتنين»

ونشرت رانيا يوسف الصور، عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعى «إنستجرام»، وظهرت من كواليس العمل برفقة الفنان شريف منير ومرتديان ملابس «الفورمولا»، وعلقت على الصور قائلة: «استنونا يوم 2 ديسمبر على إنتاج كريم أبو ذكري وإخراج طارق رفعت وتأليف أمانى التونسى».

المصري اليوم