وزارة الصحة بسنار تتسلم إعانات من منظمة الصحة العالمية

تسلمت وزارة الصحة بولاية سنار أدوية طوارئ وأدوية ومعينات الكوليرا وأدوية الكلازار من منظمة الصحة العالمية في إطار الجهود المقدمة من الشركاء لمجابهة الأوبئة بالولاية. وثمن د. إبراهيم العوض أحمد يوسف وزير الصحة المكلف بولاية سنار، جهود منظمة الصحة العالمية الداعمة للنظام الصحي، مبينا أن تكامل الأدوار والجهود الكبيرة للعاملين بقطاع الصحة أدى لمحاصرة حالات الاشتباه بالكوليرا مما أدى لخلو مراكز العزل من اي حالات اشتباه وعادت الولاية لصفرية الحالات، مؤكدا مواصلة الجهود والتدخلات والاستعداد الأقصى. من جانبها أكدت مدير الطوارئ والتصدي للأوبئة، مواهب قسم الله الأمين، جاهزية مراكز العزل واستقرار الوضع الصحي، مشيرة إلى استمرار التدخلات في جميع مناطق الهشاشة مع تفعيل التقصي النشط. أما مدير الصيدلة، أماني حسن، فقد أكدت أن توفير أدوية الطوارئ وأدوية ومعينات الكوليرا يرفع من حالة الاستعداد لأي طارئ. أيد ذلك منسق مكتب منظمة الصحة العالمية بولاية سنار، مصطفى محمد عيسى، مشيرا إلى أن توفير أدوية الطوارئ وأدوية ومعينات الكوليرا وعلاج الكلازار يأتي في إطار الشراكة مع وزارة الصحة والاستعداد لدرء أي طارئ. سونا

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