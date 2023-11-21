برنامج الغذاء العالمي يخصص مواد غذائية للاجئين والنازحين بالأبيض

اطلع والي شمال كردفان بالإنابة، أمين عام حكومة الولاية، الأستاذ الأمين الشايب محمد، على ترتيبات الإغاثة الإسلامية عبر العالم لتوزيع المواد الغذائية المقدمة من برنامج الغذاء العالمي للاجئين من دولة جنوب السودان والمتأثرين بالحرب.

جاء ذلك لدى لقائه اليوم بأمانة الحكومة، وفد الاغاثة الإسلامية عبر العالم مكتب الأبيض.

وأوضح الأستاذ محمد توم أبو شنب، مدير الإغاثة الإسلامية عبر العالم مكتب الأبيض، أن المنظمة استلمت (250) طنا متريا من المواد الغذائية من برنامج الغذاء العالمي ليتم توزيعها للاجئين من دولة جنوب السودان في مدينة الأبيض البالغ عددهم (7950) موزعين في عدد من أحياء مدينة الأبيض.

إلى جانب تسلمها (98) طنا متريا ليتم توزيعها على النازحين المتواجدين بالمدارس في المنطقة الجنوبية والشمالية بمدينة الأبيض ومنطقة خور طقت والبالغ عددهم (5500)، مضيفآ أن المواد الغذائية تتكون من الذرة والعدس والزيت والملح وتكفي لمدة شهرين.

وأشار مدير الاغاثة الإسلامية عبر العالم إلى التنسيق الذي تم مع مفوضية العون الإنساني والجهات ذات الصلة لعمليات التوزيع والتي تبدأ يوم غد الأربعاء بلاجئي دولة جنوب السودان. واشاد الوفد بتعاون حكومة الولاية في هذا الصدد.