شرطة شمال كردفان تكمل إجراءات الربط الشبكي للجوازات والسجل المدني

أكد مدير شرطة ولاية شمال كردفان اللواء شرطة الدكتور كمال المهدي حمد بشير اكتمال كافة الاجراءات الخاصة بالربط الشبكي ومصادر الطاقة البديلة للتشغيل من قبل رئاسة الشرطة لإدارتي الجوازات والسجل المدني بالولاية وذلك من خلال التشغيل التجريبي للإدارتين والذي تم بنجاح سعيآ لتقديم خدمات مميزة لإنسان الولاية ورفع المعاناة.

وأكد مدير الشرطة بالولاية لكافة قطاعات المجتمع بالولاية ببداية العمل، وأضاف أن إدارة شرطة المرور بالولاية سوف تباشر إجراءاتها الخدمية قريبآ .

وتقدم اللواء كمال المهدي بالشكر لكل من مدير عام قوات الشرطة، وزير الداخلية المكلف، السادة أعضاء هيئة الإدارة، والي ولاية شمال كردفان وأعضاء حكومته، مدير الإدارة العامة للجوازت، مدير الإدارة العامة للسجل المدني، مشرف ولايات كردفان الكبرى، ومدير الإدارة العامة للمرور لدعمهم السخي وتوفير كل الإمكانيات لتقديم الخدمات للمواطنيين ووقوفهم وإشرافهم ومتابعتهم لضمان بدء التشغيل للإادارات الخدمية بشرطة الولاية.

الجدير بالذكر أن إجراءات الجوازت والسجل المدني ستبدأ في مطلع الأسبوع القادم، وسيتم الاعلان عن الضوابط والإجراءات التفصيلية لخدمات الجمهور وفق الخطة المجازة.

سونا