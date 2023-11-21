مونديال الناشئين.. المغرب يتأهل إلى ربع النهائي

تأهل المنتخب المغربي تحت 17 عاماً إلى دور ربع نهائي كأس العالم للناشئين المقام حالياً في أندونيسيا، عقب الفوز على نظيره الإيراني بركلات الترجيح (4- 1) بعد نهاية المباراة في وقتها الأصلي بنتيجة التعادل (1-1).

على إستاد جيلوغا بانك بمدينة سورابايا، تألق حارس “أشبال الأطلس” طه بنغزيل ليقود منتخب بلاده إلى التأهل إلى دور ربع نهائي مونديال تحت 17 عاماً، بعد أن تصدى لضربة جزاء في الضربات الترجيحية أمام منتخب إيران لحساب ثمن نهائي كأس العالم.

وانتهى الشوط الأول بين منتخب المغرب ونظيره الإيراني بالتعادل السلبي، في حين شهد الشوط الثاني تسجيل هدفي المباراة.

وضد مجريات اللعب، تلقت شباك “أشبال الأطلس” هدفاً من تسجيل إسماعيل غوليزاده من كرة رأسية، قبل أن يتدارك أبناء المدرب سعيد شيبا النتيجة بواسطة العزوزي في آخر دقائق المباراة، التي ذهبت إلى ركلات الجزاء وانتهت بنتيجة 4-1 لمصلحة المنتخب المغربي.

رياضة 24