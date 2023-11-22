شاهد بالصور.. وظهرت ياسمين صبري ببدلة من اللون الأصفر..!

ياسمين صبري نشرت الفنانة ياسمين صبري صورًا جديدة لها عبر حسابها على موقع التدوينات القصيرة “أكس” ظهرت خلالها بإطلالة أنيقة. وظهرت ياسمين صبري خلال الصور ببدلة من اللون الأصفر، وتفاعل معها عدد من جمهورها بالتعليقات الإيجابية. وفي وقت سابق نشرت الفنانة ياسمين صبري عبر حسابها الشخصي على موقع الصور الشهير “انستجرام” مقطع فيديو أثناء تواجدها بمقر جمعية الهلال الأحمر المصري. ‎وعلقت ياسمين صبري على الفيديو قائلة: “شكرًا جزيلًا لجمعية الهلال الأحمر علي فرصة المشاركة والتطوع.. اتبرع لجمعية الهلال الأحمر المصري لتوصيل المساعدات الطبية والغذائية في #غزة”. بوابة فيتو

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