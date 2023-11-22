والي الخرطوم يصدر قرارا بمنع ترحيل المصانع والمعدات الثقيلة

أصدر والي ولاية الخرطوم الأستاذ أحمد عثمان حمزة قرارا بمنع ترحيل المصانع والمعدات الثقيلة من ولاية الخرطوم بعد ظهور سرقات وتعديات علي المصانع بالولاية ولا يسمح بتقل محتوياتها الا بعد مراجعة السلطات المختصة بالولاية والجهات ذات الصلة وابراز كافة المستندات المتعلقة باثبات الملكية وخلو الطرف من التزامات مالية تجاه الولاية. سونا

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