والى الجزيرة يتعهد بتحويل غابة أم بارونا بمدنى لمنتجع سياحى

تعهد الأستاذ إسماعيل عوض الله العاقب، والي ولاية الجزيرة المكلف بتحويل غابة أم بارونا بمدني لمنتجع سياحي يلبي تطلعات ورغبات المواطنيين عبر لجنة مختصة تضم في عضويتها ممثلين للأحياء المجاورة للغابة.

وجدد الوالي لدى مخاطبته صباح اليوم بغابة أم بارونا، الاحتفال بوصول 46 من الحيوانات البرية من نسور وغزلان وضباع تم نقلها للغابة بواسطة منظمة المخالب الأربعة (FOUR RAWS) من حديقة السودان بمنطقة الباقير مشيراً للجهود التي بذلتها حكومته والمجتمع لتطوير الغابة والعمل على إنشاء فندق عالمي وكافتيريات لإعادة الغابة لأفضل من سيرتها الأولي لتكون متنفساً للمواطنيبن.

من جانبه كشف الدكتور أمير خليل، مدير المنظمة أن عملية النقل استغرقت يومين من العمل المتواصل، داعياً للاهتمام بالحيوانات والمحافظة عليها باعتبارها ثروة للأجيال القادمة.

وأكد العقيد شرطة دكتور النعمان عبد الكريم، مدير شرطة الحياة البرية بالولاية، أن النقل تم للحفاظ على الحيوانات مشيداً بالتنسيق مع كافة الجهات الأمنية ورعاية الوالي وإشراف مدير شرطة الولاية لعملية النقل.

فيما لفت الدكتور عبد الواحد علي عبد الواحد،ممثل الأحياء المجاورة، لأهمية إعادة تشغيل غابة أم بارونا كمنتجع سياحي يخدم الولاية ويخلق متنفس للمواطنيبن.

وفي تصريح لـ(سونا) أعلن المهندس أبو بكر عبد الله وزير البنى التحتية والنقل عن تسخير كافة إمكانيات وزارته البشرية والمادية لتعود غابة أم بارونا أفضل من سيرتها الأولى.