حقيقة إخلاء القرية الذكية بعد انبعاث رائحة كريهة بها

كشفت تحريات وفحص الاجهزة الامنية بالجيزة لحالة الذعر التي اصابت موظفي القرية الذكية عقب انبعاث رائحة كريهة بأنحائها وتردد انباء عن انفجار وتسرب غاز بها واخلاء جميع الموظفين منها.

وشرحت التحريات باشراف اللواء محمد الشرقاوي مدير الادارة العامة للمباحث واللواء هاني شعراوي مدير المباحث الجنائية انه عقب رصد مديرية امن الجيزة لحالة الذعر بين الموظفين في عدد من المؤسسات وتلقي بلاغات بانبعاث رائحة كريهة تحركت قوة امنية من مباحث مركز كرداسة لفحص ملابسات البلاغ وتبين ان شركة للغاز خلف القرية الذكية وخارج نطاقها تجري صيانة دورية للتانكات الضخمة الخاصة بالغاز فانبعث منها تلك الرائحة.

والتقت قوات الامن مع صاحب مصنع الغاز الذي أكد على عدم حدوث انفجار او تسريب وان تلك الرائحة تتيجة عمل صيانة التانكات.

وعن حالات الاختناق اكدت التحريات ان مديرية الامن لم تتلقى بلاغات بحالات اصابة او وفاة وان سيارات الاسعاف تواجدت بالقرية الذكية كحالة طوارئ كما لم تقم القوات باخلاء اي مؤسسات وانما اي توجيه صدر من مؤسسة لصرف واخلاء موظفيها هو شأن داخلي.

تم تحرير بالمحضر وجاري متابعة الحالة الامنية بالقرية الذكية.

صدى البلد