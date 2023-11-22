بالصور.. الأمن العام يضبط 3 تجار عملة في الشرقية

واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لا سيما جرائم الاتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى. وتمكن قطاع الأمن العام، برئاسة اللواء محمود أبو عمرة، مساعد وزير الداخلية، بمشاركة مديرية أمن الشرقية، من ضبط 3 أشخاص، لاثنين منهم معلومات جنائية، مقيمون بالشرقية، وبحوزتهم مبالغ مالية “عملات أجنبية – محلية”. وبمواجهتهم أقروا بحيازتهم المبالغ المالية بقصد الاتجار فى النقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفية بالمخالفة للقانون. تم اتخاذ الإجراءات القانونية. صدى البلد

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