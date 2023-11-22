أكد اللواء شرطة سيف الدين أحمد الحاج مدير شرطة ولاية النيل الأبيض اهتمام منسوبي شرطة الولاية بتفعيل البرامج الاجتماعية تأكيدا على الأدوار الكبيرة التي ظلت تضطلع بها قوات الشرطة تجاه المجتمع. جاء ذلك لدى تشريفه توزيع الطرد السلعي للضباط الوافدين وأسر الشهداء والجرحي والمفقودين بالولاية ، مشيرا إلى إعداد مشروع دعم آخر خاص بالأفراد الوافدين للولاية مقدم من منسوبي شرطة الولاية لزملائهم في اطار المسؤولية المجتمعية. وتفيد متابعات (المكتب الصحفي للشرطة) أن البرنامج يأتي في إطار التعاون والتعاضد وروح التآلف بين ضباط شرطة الولاية ومنسوبيها للوقوف مع إخوانهم الوافدين في الظروف التي تمر بها البلاد. يذكر أن ضباط شرطة ولاية النيل الأبيض كانوا قد أعلنوا عن مبادرة لجمع مساهمات من كل الضباط بالإدارات العامة والمتخصصة بشرطة الولاية مساهمة منهم في توفير طرد سلعي لدعم أسر الشهداء والجرحى والمفقودين و يحتوي الطرد على المطلوبات الأساسية لدعم المعيشة. المكتب الصحفي لشرطة السودان

كانت هذه تفاصيل خبر مساهمة منسوبي شرطة ولاية النيل الأبيض للضباط الوافدين وأسر الشهداء والجرحى والمفقودين بطرد سلعي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.