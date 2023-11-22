تمكنت فرق الدفاع المدني تحت إشراف مدير إدارة قوات الدفاع المدني بولاية الجزيرة من إخماد نيران حريق هائل اشتعل في أكوام حشائش ومخلفات بلاستيكية بفناء منزل بحي الدرجة بودمدني. *وتفيد متابعات المكتب الصحفي* بأن فرق الدفاع المدني بقيادة النقيب شرطة محمد يوسف عنكيب بقوة قوامها عدد سيارتي إطفاء بذلت مجهودا جبارا لمحاصرة النيران المشتعلة لعزل المناطق الآمنة عن منطقة الاشتعال سيما وأن هنالك ” مخبزا يعمل بالغاز” مجاور للمنطقة المشتعلة ،حيث حاصرت فرق الدفاع المدني النيران وحالت دون امتدادها إلى الأماكن المجاورة ،حيث تم تأمين الموقع والشوارع بمنطقة الاشتعال بواسطة قوة من رئاسة إدارة مرور الولاية. المكتب الصحفي لشرطة السودان

كانت هذه تفاصيل خبر بالصور.. الدفاع المدني بولاية الجزيرة يتعامل مع حريق مخلفات بلاستيكية وحشائش بحي الدرجة بمدينة ودمدني لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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