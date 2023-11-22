عامل يتخلص من زميلته في سنتر شهير بأكتوبر لرفضها الارتباط به

شهد سنتر شهير بالحي الرابع بأكتوبر، جريمة قتل، حيث انهال «عامل» بمحل منظفات على زميلته عاملة النظافة في نفس السنتر، بالسكين، وسدد لها 3 طعنات، انتقامًا منها لرفضها الارتباط به -وفقا للتحريات وأقوال شاهدة الواقعة-، وفر هاربًا من مسرح الجريمة، تم نقل جثة الضحية للمستشفى وتولت النيابة التحقيق.

وتتشابه هذه الواقعة مع مقتل نيرة أشرف، طالبة كلية الآداب بجامعة المنصورة، على يد زميلها محمد عادل، وما تبعها من 4 وقائع في عدة محافظات، بسبب الانتقام ورفض الارتباط.

وأمر اللواء محمد الشرقاوي، مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، بسرعة ضبط المتهم الهارب، والتحفظ على كاميرات المراقبة، والاستماع إلى شاهدة الواقعة وزملاء المجني عليها، وطلب التحريات حول الواقعة.

تلقى اللواء هاني شعراوي، مدير المباحث الجنائية بالجيزة، إخطارًا من غرفة عمليات النجدة، بوقوع مشاجرة بسنتر شهير بالحي الرابع بدائرة قسم ثان أكتوبر، بالانتقال والفحص، تم التقابل مع «فاطمة. ع»، 34 سنة- ربة منزل (شاهد الواقعة)، والتي أقرت أنها أثناء تواجدها بمحل عملها صحبت المجني عليها «سمية.. -35 سنة- عاملة نظافة بذات السنتر»، وفوجئت بالمتهم «رمضان. ف» عامل بمحل للمنظفات بذات السنتر، يحمل سلاح أبيضّ (سكين) وقام بطعن المجني عليها 3 طعنات من الخلف، وذلك لطلبه الزوج منها عدة مرات، وقوبل بالرفض منها.

واستمع فريق البحث إلى أقوال شقيق الضحية وشاهدة الواقعة وأفراد الأمن وزملاء الضحية وزملاء المتهم حول الواقعة، وملابساتها وظروفها، وتم إخطار النيابة التي تولت التحقيق، وكلفت فريق المباحث بالفحص والتحري وسرعة ضبط المتهم والأداة المستخدمة.

المصري اليوم