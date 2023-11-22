شركات محلية وعالمية تستعرض تصاميم لبناء سوق تجار الخرطوم بمدني

ود مدني - ولاية الجزيرة استعرضت 9 شركات محلية وعالمية تعمل في مجال البناء والتشييد صباح اليوم بقصر الضيافة بمدني تصاميم لإنشاء سوق لتجار الخرطوم المتضررين من الحرب بشرق مدني وذلك أمام اللجنة التنسيقية المشتركة بين وزارتي التخطيط العمراني والمالية والإقتصاد والقوى العاملة ولجنة التجار واللجنة الفنية لإدارة المباني. حيث استعرضت الشركات أحدث التقنيات والأساليب في مجال مواد وتكنولوجيا البناء والتشييد والكهرباء والكلفة لمالية والمدة الزمنية لقيام السوق. وأكد الأستاذ صلاح الدين محمد أحمد المدني مدير عام مصلحة الأراضي الوزير المكلف بتسيير أعمال وزارة التخطيط العمراني أن مشروع السوق يعد شراكة ذكية بين القطاع الخاص والعام ووصفه بالمشروع الإستراتيجي . وقال أن السوق يضم 3 ألف دكان كمرحلة أولى وفقاً للمواصفات العالمية وأرجع استيعاب وزارته لتجار أسواق الخرطوم لحماية الإقتصاد الوطني وتشييد سوق نموذجي في التطوير العقاري. من جانبه شدد الأستاذ عاطف محمد إبراهيم أبو شوك وزير المالية والإقتصاد والقوى العاملة على ضرورة إلتزام الشركات بالمواصفات والشروط واللوائح والقوانين حتى يحقق المشروع أهدافه. من جهتها أوضحت الأستاذة إخلاص حسين رئيس لجنة فرز العطاءات بوزارة المالية أن مشروع السوق سيحقق استقرارا للتجار المتضررين بالولاية ودعت للتوصل لتصميم يتوافق عليه الجميع. وأشار مدير إدارة المباني بوزارة التخطيط العمراني المهندس محمد الريح إلى أن الشركات استعرضت تصاميم وفق منهج وخطة ترتكز على الإستفادة من الإمكانيات المادية والفنية للقطاع الخاص لتحقيق ومواكبة للنشاط التجاري العالمي. وأضاف ان هذه التصاميم سيتم عرضها على اللجنة الفنية المشتركة بين الوزارتين حتى يتم التوافق على تصميم لتشييد . سونا

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