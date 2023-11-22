ممثل والي سنار يخاطب ورشة الاستجابة للأوبئة لمتطوعي الهلال الأحمر بمحليات سنار

خاطب ممثل والي سنار الأستاذ عبد العظيم ابو ضراع أمين عام حكومة ولاية سنار ورشة الاستجابة والتأهب للأوبئة التي نظمتها جمعية الهلال الاحمر السوداني فرع ولاية سنار بالتعاون مع الاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر من خلال مشروع بناء الثقة والمشاركة المجتمعية التي مولتها المعونة الأمريكية مؤكدا اهمية التدريب.

واشاد بجهود الهلال الأحمر وتدخلاته في مجال الطوارئ داعيا لمزيد من الجهد لصد الأوبئة، مؤكداً ان حكومة ولاية سنار تولي أمر الصحة كل الإهتمام.

فيما أكد د. ابراهيم العوض احمد يوسف وزير الصحة والتنمية الإجتماعية بولاية سنار أن الهلال الأحمر هو الذراع الأيمن للصحة خاصة في درء الكوارث والأوبئة مشيدا بجهد المنظمات.

واكد ان وزارته سجلت إشادة خاصة بجمعية الهلال الأحمر لدورها وتدخلاتها مع وزارة الصحة داعيا للإستفادة من هذه الورش وعكسها كبرنامج عمل، مبينا ان ولاية سنار تجاور ولايات دخلتها الكوليرا وحمى الضنك بكثافة مبينا ان التدخل المبكر هو سبب عدم دخول الكوليرا للولاية.

الخبير في منظمة الصحة العالمية رئيس الفريق الفني من المنظمة د. بابكر المقبول قال انه تلمس ان حكومة ولاية سنار داعمة للقطاع الصحي كما ابان ان العديد من القطاعات داعمة للصحة، مبيناً ان البلاد تمر بظرف استثنائي مما يتطلب تخطيط وجهد مختلف.

ممثل منظمة العون الانساني فرع ولاية سنار موسى محمد احمد اشاد بدور جمعية الهلال الاحمر مشيدا بجهود وزارة الصحة في درء الأوبئة مؤكدا ان تضافر الجهود هو سبيل صد ودرء الأوبئة مشيرا إلى أن المتطوعين سيكونون سندا لإدارة الطوارئ في جميع محليات الولاية.