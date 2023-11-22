توزيع سلة غذائية وصحية للوافدين للفولة بسبب الحرب

نفذت منظمة تطوير المجتمع من اجل التقدم بالتعاون مع الامانة الإجتماعية بمركز شباب الفولة ومبادرة كوني قوية بجامعة العلوم الصحية بالفولة نفذوا مشروع توزيع السلة الغذائية والصحية لعدد 100 اسرة من الوافدين الى مدينة الفولة بسبب الحرب ويجئ هذا المشروع في إطار سعي مركز شباب الفولة لتقديم الدعم اللازم للوافدين.

ولدى مخاطبته برنامج التدشين بجامعة العلوم الصحية بالفولة اثنى المدير التنفيذي لمحلية الفولة الاستاذ ابراهيم بخيت طه على الجهد الكبير الذي ظل يقوم به مركز شباب الفولة في خدمة إنسان المدينة شاكرا منظمة تطوير المجتمع من أجل التقدم على تنفيذ هذا المشروع المهم مؤكدا دعمه لجميع انشطة مركز شباب الفولة.

ودعا شباب مدينة الفولة لبذل المزيد من الجهد من أجل خدمة إنسان المدينة والمساهمة في حفظ الأمن ورفع الوعي المجتمعي وبث الطمأنينة في نفوس المواطنين.

الى ذلك اكد الدكتور عيسى عبدالمنعم الشوين ممثل مجتمع المدينة أن مركز شباب الفولة قدم خدمات كبيرة للمجتمع ويمثل اسناد لكل الشرائح المحتاجة عبر العديد من المشروعات والبرامج التي ظل ينفذها. واشاد بمنظمة تطوير المجتمع من أجل التقدم على تنفيذ المشروع منادياً بتقديم المزيد من المشروعات التي تخدم المجتمع.

من جهته أكد رئيس مركز شباب الفولة محمد عبد المنعم آدم على استعداد المركز لبذل المزيد من الجهد خدمة لإنسان المدينة مشيراً لعدد من المشروعات التي نفذها المركز.