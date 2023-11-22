بادي يقف على احكام التنسيق بين مفوضيتي العون الإنساني والعودة الطوعية

وقف الفريق أحمد العمدة بادي حاكم إقليم النيل الأزرق، على مجمل القضايا ذات الصلة بإحكام التنسيق بين مفوضيتي العون الإنساني والعودة الطوعية للنازحين واللاجئين بالإقليم. جاء ذلك لدى لقائه بمكتبه اليوم بالأستاذ داوؤد إدريس داؤود مفوض العون الإنساني والأستاذ هاشم أورطة الضو رئيس مفوضية العودة الطوعية للنازحين واللاجئين بالإقليم. ذلك بحضور الأستاذ ميرغني مكي ميرغني الأمين العام لحكومة الإقليم. مفوض العون الإنساني أوضح أن اللقاء إستعرض التدابير اللازمة لمراجعة الإتفاقيات الفنية الخاصة بالمشروعات التي تم تنفيذها والوقوف على أهدافها التي تحققت بالمجتمعات المستهدفة بالإقليم، موضحاً أن السيد الحاكم وجه بمتابعة تدفقات اللاجئين والنازحين بالنقاط الحدودية والعمل على إعداد قاعدة للبيانات توطئةً لتقديم الخدمات الإنسانية المختلفة. وأضاف أن السيد الحاكم وجه بمتابعة مراحل تنفيذ مشروع سد مياه منطقة سودا الى جانب تشييد عدد من المدارس بالمنطقة، وأعلن جاهزية المفوضيتين لمتابعة ومراجعة وتقييم الأداء وصولاً لإستكمال المشروعات المختلفة . سونا

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