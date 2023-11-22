ورشة لتعزيز عمل السجل المدني لتوفير بيانات المواليد بالنيل الأبيض

اكد العميد علي محجوب سعيد مدير شرطة محلية كوستي ممثل مدير شرطة ولاية النيل الأبيض أن السجل المدني مشروع استراتيجي للدولة في الحفاظ على الهوية الوطنية والتنمية والاقتصاد .

جاء ذلك لدي مخاطبته بفندق نجف بكوستي صباح اليوم ورشة تعزيز عمل السجل المدني لتوفير خدمة تسجيل المواليد الشاملة عالية الجودة لجميع الأطفال، التي نظمتها إدارة السجل المدني ومجلس رعاية الطفولة بالتعاون مع منظمة اليونسيف والمفوضية السامية لشئون اللاجئين وبدعم من حكومة هولندا .

وتستهدف الورشة عددا من المنظمات والشركاء العاملين في مجال الطفولة، بحضور ممثلين لقطاع التنمية الاجتماعية، معتمدية اللاجئين، اليونسيف، المفوضية السامية لشئون اللاجئين.

وأشار ممثل مدير شرطة ولاية النيل الأبيض الى أهمية شهادة الميلاد في حفظ حقوق الأطفال، وقال إن السجل المدني من أكثر المؤسسات التي تضررت من الحرب، مبينا انه بجهود الخبراء تمكنت إدارة السجل المدني من إعادة البيانات وان الأمور تمضي للأفضل، مضيفا أن الولاية تواجه مشكله كبيرة في الوجود الاجنبي بسبب إفرازات الحرب .

واشاد بخطوة معتمدية اللاجئين لتكوين لجان لحصر اللاجئين وترحيلهم للمعسكرات، وأبدى استعداد السجل المدني للعمل مع الشركاء بضوابط ومؤسسية لاستخراج المستندات للاطفال من شهادة الميلاد وحتى الوفاة .

من جهته اوضح الاستاذ اسماعيل كنو ممثل قطاع التنمية الاجتماعية بالولاية أهمية الورشة في تعزيز عمل السجل المدني في استخراج الوثائق الثبوتية للأطفال، ودعا الشركاء في مجال الطفولة لمزيد من التعاون والشراكات التي تسهم في حل قضايا الطفولة.

فيما ابانت الاستاذة نجاة كوكو الأمين العام لمجلس رعاية الطفولة أن الورشة تهدف عدد من الجهات الحكومية والطوعيه من بينها السجل المدني، الصحة الانجابية، القابلات، منظمات المجتمع المدني، المنظمات الوطنية والعالمية، الرعاية الاجتماعية، الاعلام والمتعاونيين القانونيين، وأشار لأهمية الورشة في ظل الظروف التي تمر بها البلاد وفقدان الكثير من الأسر لاوراقها الثبوتية التي يتلقون بها كل حقوق الصحة والتعليم والتقاضي القانوني .

وفي ذات السياق أكد ممثل معتمدية اللاجئين أن تسجيل المواليد هدف للاجئين للحفاظ على الهوية السودانيه، وأشار إلى انعدام شهادة التسجيل يزيد من حالات عدم إثبات الجنسية للاجئين، وأضاف أن المعتمدية بصدد إصدار قرار باستئناف عمل التسجيل المدني قريبا .

كما خاطب الورشة ممثل اليونسيف مشيرا لأهمية الورشة في حماية حقوق الأطفال الذي كفلته القوانين والدساتير العالمية، وابان اليونسيف قامت بعدة نشاط في مجال استخراج شهادة الميلاد للاطفال وان المنطقة علي استعداد للتعاون مع الشركاء لتحقيق الهدف .