البرهان يعيّن وزير داخلية جديد في السودان ضمن تغيير محدود

أصدر رئيس مجلس السيادة الإنتقالي الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان قراراً بإعتماد قرار مجلس الوزراء الإنتقالي والقاضي بتكليف كل من: ٢- تكليف / السيد اللواء شرطة م خليل باشا سايرين امرقيل – بمهام وزارة الداخلية ٢- تكليف/ السيد معاوية عثمان محمد خير- بمهام وزارة العدل ٣- تكليف/ السيدة محاسن علي يعقوب- بمهام وزارة الصناعة ٤-تكليف/ السيد أسامه حسن محمد أحمد – بمهام وزارة الشؤون الدينية والأوقاف علي وزارة شؤون مجلس الوزراء والجهات ذات الصلة وضع القرار موضع التنفيذ. وكان رئيس مجلس السيادة الإنتقالى الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان أصدر قراراً بإعتماد ، قرار مجلس الوزراء الإنتقالى والقاضي بإنهاء تكليف كل من: ١- إنهاء تكليف السيد فريق شرطة حقوقي خالد حسان محي الدين من مهام وزير الداخلية ٢/ إنهاء تكليف السيد محمد سعيد الحلو من مهام وزير العدل ٣/ إنهاء تكليف السيدة بتول عباس عوض من مهام وزير الصناعة ٤/ إنهاء تكليف السيد عبد العاطي احمد عباس من مهام وزير الشؤون الدينية والأوقاف علي وزارة شؤون مجلس الوزراء والجهات ذات الصلة وضع هذا القرار موضع التنفيذ إعلام مجلس السيادة الانتقالي

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