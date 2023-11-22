الدفاع المدني بولاية الجزيرة ينظم دورة تنشيطية لمنسوبي المسطحات المائية والإنقاذ النهري

تحت إشراف العميد شرطة محمد الأمين النعيم مدير إدارة قوات الدفاع المدني بولاية الجزيرة انطلقت اليوم الأربعاء فعاليات الدورة التنشيطية لمنسوبي فرع المسطحات المائية والإنقاذ النهري النهري بودمدني في مجال رفع القدرات واللياقة البدنية.

وخاطب رئيس فرع الإنقاذ النهري دارسي الدورة التنشيطية البالغ عددهم ١٥ فردا من ضباط الصف والجنود، مشيراً إلى أن الدوره تهدف إلى تطوير العمل والأداء ورفع القدرات، مطالبا الدارسين بتطبيق الحصص التدريبية على واقعهم العملي.

وتفيد متابعات المكتب الصحفي للشرطة أن الدورة التنشيطية لضباط الصف والجنود ب”فرع الإنقاذ النهري والمسطلحات المائية” ستستمر لمدة أسبوع يتلقى فيها الدارسون جرعات تدريب بدنية وأخرى لرفع القدرات.

المكتب الصحفي لشرطة السودان